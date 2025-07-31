Batman'da İran Plakalı TIR'da Yangın: 5 Lüks Araç Yanarak Kullanılamaz Hale Geldi

BATMAN'ın Gercüş ilçesinde İran plakalı TIR'da çıkan yangında, dorsesinde yüklü 5 lüks araç yandı.

Yangın, Gercüş ilçesine bağlı Akyar köyü mevkiinde meydana geldi. Şoförünün ismi öğrenilmeyen İran plakalı TIR'da, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede dorsede yüklü sıfır kilometre 5 lüks araca sıçradı. Şoförü, aracı yol kenarında durdurup çekip durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınıp söndürüldü. Yangında TIR ve üzerindeki araçlar yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Haber-Kamera: Remziye ÖNER-Bayram AYHAN/BATMAN,