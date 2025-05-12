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Batman'da İnşaatta Düşme Olayı: Nusret Bozyel Hayatını Kaybetti

Batman'da İnşaatta Düşme Olayı: Nusret Bozyel Hayatını Kaybetti
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Batman'ın Sason ilçesinde bir inşaatta asansör montajı yaparken 6. kattan düşen Nusret Bozyel, 5 gün süren tedavi sürecinin ardından hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

BATMAN'da, bir inşaatta asansör montajı yaparken 6'ncı kattan boşluğa düşen Nusret Bozyel (46), tedavi gördüğü hastanede 5 gün sonra hayatını kaybetti.

Olay, 7 Mayıs'ta Sason ilçesinde meydana geldi. Bir inşaatta asansör montajı yapan Nusret Bozyel, dengesini kaybederek 6'ncı kattan düştü. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Bozyel, Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yoğun bakım ünitesinde tedavisi süren Bozyel, dün gece saatlerinde doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Bozyel'in cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından Sason İlçe Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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