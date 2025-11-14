Haberler

Batman'da İnşaatta Betondan Kaza: 1 İşçi Hayatını Kaybetti

Batman'da bir bina inşaatında kalıp sökümü sırasında üzerlerine beton parçaları düşen işçilerden Seyithan Alkan hayatını kaybetti, R.A. ise ağır yaralandı. Olayda jandarma soruşturma başlattı.

BATMAN'da yapımı süren bir bina inşaatında kalıp sökümü sırasında üzerlerine beton parçaları düşen işçilerden Seyithan Alkan (23) hayatını kaybetti, R.A. (23) ise ağır yaralandı.

Olay, 16.00 sıralarında merkez ilçeye bağlı Kuyubaşı köyünde yapımı süren bir bina inşaatında meydana geldi. İnşaatta kalıp sökümü yapan işçiler Seyithan Alkan ve R.A., iddiaya göre üzerlerine beton parçalarının düşmesi sonucu ağır yaralandı. Mesai arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Ağır yaralı işçilerden Seyithan Alkan, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Tedavisi Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde devam eden R.A.'nın ise entübe edildiği ve hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

Jandarma, olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.

Haber-Kamera: Bayram AYHAN/BATMAN,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
