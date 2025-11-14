Batman'da İnşaat Kazası: 1 İşçi Hayatını Kaybetti
Batman'ın Kuyubaşı köyünde inşaat sahasında beton moloz düşmesi sonucu 1 işçi öldü, 1 işçi yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı işçiyi hastaneye sevk etti.
Kuyubaşı köyünde bir inşaat sahasında çalışan R.A (23) ve S.A'nın (23) üzerine beton molozlar düştü.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 2 işçi sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.
Yaralılardan S.A. müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Kaynak: AA / İbrahim Toprak - Güncel