Batman'da inşaat çalışmalarında saat değişikliği

Batman'da kent genelinde devam eden inşaat çalışmalarında saat değişikliğine gidildi.

Yaz mevsimi dolayısıyla insanların balkon ve damlarda yatarken inşaat gürültüsünün uyku bozukluğuna neden olduğu ve bunu hak ihlali olarak değerlendiren İl Mahalli Çevre Kurulu, insan sağlığı ve düzenli bir uyku için gürültü çıkarılmaması yönünde karar aldı.

İl Mahalli Çevre Kurulu tarafından alınan kararda; hafta içi saat 08.00 ila 19.00, hafta sonu da saat 10.00 ila 19.00 arasında inşaatlarda çalışılmasına izin verilecek. Belediye, aksi yapılması durumunda inşaat sahiplerine cezai işlem uygulanacağına dikkat çekti. - BATMAN