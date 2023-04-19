Batman'da inşa edilen Necat Nasıroğlu Külliyesinde ilk namaz kılındı

Batman'da Necat Nasıroğlu Vakfı tarafından merhum Necat Nasıroğlu adına yaptırılan külliyede ilk namaz kılındı.

Batman'da Necat Nasıroğlu Vakfı tarafından merhum Necat Nasıroğlu adına yaptırılan külliyede ilk namaz kılındı.

8 bin kişilik ibadet alanı dışında kültürel ve sosyal donatılar, millet bahçesi, eğitim alanları, taziye evi ve otoparkın yer aldığı külliyede ilk namaz eda edildi.

İl Müftüsü Nihat Kök'ün kıldırdığı namazın ardından dualar okundu.

AK Parti Batman Milletvekili adayı Ferhat Nasıroğlu, külliyenin Batman halkına hayırlı olması temennisinde bulundu.

Külliyenin kent için önemine değinen Nasıroğlu, "Allah ezanlarımızı dindirmesin, bu mabetleri cemaatsiz bırakmasın." dedi.