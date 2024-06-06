Batman'da İluh Devlet Hastanesi A blok tahliye edildi

Batman'da İluh Devlet Hastanesinin 56 yıllık A bloku, sağlık hizmetine uygun olmadığı tespitiyle tahliye edildi.

Valilikten yapılan açıklamada, İluh Devlet Hastanesi ile ilgili bazı yerel ve ulusal basın organlarında çıkan haberlerle ilgili kamuoyunu doğru bilgilendirme amacıyla açıklama yapma gereği duyulduğu belirtildi.

İluh Devlet Hastanesinin 1968 yılında Batman SSK Hastanesi olarak hizmete girdiği ifade edilen açıklamada, 1998 yılında ek blok yapıldığı, süreç içinde Sağlık Bakanlığına devredilerek A ve B blok halinde hizmet verdiği bildirildi.

Sağlık Bakanlığınca özel bir müşavirlik firması ile Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünce yapılan analizler sonucu 56 yıllık A blokla ilgili teknik rapor hazırlandığını aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Hazırlanan teknik rapor doğrultusunda, İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan komisyon marifetiyle yapının sağlık hizmetine uygun olmadığı ve tahliyesinin uygun olacağı değerlendirilerek A blokun tahliyesi kararlaştırıldı. Hastanenin B blokunda acil ve poliklinik hizmetlerine devam edilmektedir. Mevcut durumla ilgili Sağlık Bakanlığının ilgili genel müdürlükleri bilgilendirilmiştir. Hastanemizin mevcut yerinde sağlık hizmetlerinin etkin bir şekilde devamını sağlamak üzere yeni bir hastanenin yapılması için Sağlık Bakanlığı nezdinde girişimlerde bulunulmuştur."