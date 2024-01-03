Batman'da İl Jandarma Komutanlığından 2023 Aralık Ayı Operasyonları

Batman'da İl Jandarma Komutanlığınca 2023'ün aralık ayında 137 olaya müdahale edildi, 139 şüpheli yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca suçla mücadele kapsamında aralık ayında 137 olaya müdahale edildiği ve yakalanan 139 şüpheli hakkında adli ve idari işlem yapıldığı belirtildi.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, 3 kilo skunk, 407 gram kubar esrar, 2 uyuşturucu nitelikte hap, 11 gram metamfetamin, gümrük kaçağı 2 bin 551 paket sigara, 4 elektronik sigara ve 10 cep telefonu ele geçirildiği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Trafik güvenliği kapsamında yürütülen çalışmalarda ise 20 bin 819 araç kontrol edildi, 870 sürücüye idari para cezası uygulandı, 135 araç trafikten men edildi. Yapılan yol kontrol ve arama çalışmalarında ise 677 şüpheli yakalandı."