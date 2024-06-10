Batman'da İl Jandarma Komutanlığı Mayıs Ayı Çalışmaları Hakkında Bilgilendirme

Batman'da İl Jandarma Komutanlığının mayıs ayı çalışmaları hakkında bilgilendirmede bulunuldu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca suçla mücadele kapsamında mayıs ayında 207 olaya müdahale edildi.

Operasyonlarda gözaltına alınan 215 şüpheli hakkında adli ve idari işlem yapıldı.

Adreslerde, araçlarda ve üst aramalarında 2 kilo 142 gram kubar esrar, 8 gram toz esrar, 53 gram metamfetamin, 3 gram bonzai, gümrük kaçağı 6 bin 200 makaron, 4 puro, 51 elektronik sigara, 9 bin 467 paket sigara, 59 kilogram tütün, 14 tabanca, 73 tabanca fişeği, 9 cep telefonu, 3 av tüfeği, 220 gram altın ve el bombası ele geçirildi.

Trafik güvenliği kapsamında da 24 bin 200 araç kontrol edilerek gerekli bilgilendirme ve ikazlar yapıldı.

Yapılan denetimlerde 1073 sürücüye idari para cezası uygulandı, 167 araç trafikten men edildi.

Ayrıca yol kontrol ve arama faaliyetlerinde haklarında yakalama kararı bulunan 650 şahıs yakalandı.