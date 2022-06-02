Batman'da İl Emniyet Müdürlüğü muhtarlar ile huzur toplantısı düzenledi - Haberler

Batman'da İl Emniyet müdürlüğü tarafından muhtarlara yönelik huzur toplantısı düzenlendi.

Şehit Şenay Aybüke İl Halk Kütüphanesi konferans salonunda düzenlenen toplantıda konuşan Toplum Destekli Polislik Şube Müdürü Hakan Nakışyapar, görevlerinin arasında toplumun güvenlik hizmetlerine yönelik beklentileri ile ilgili araştırma yapmak, vatandaşların taleplerini dinleme ve güvenlik hizmetlerine yönelik öncelikleri tespit etmek olduğunu da söyledi.

Toplumda güvensizlik kaygısı ile suç korkusunun ortadan kaldırılmasına yönelik de bilgilendirme bulunduklarını ifade eden Nakışyapar, "Bilgilendirme programları ile toplum bilinçlendirmekteyiz. Suç mağdurlarına suç sonrası destek sağlanması amacıyla danışmanlık yapılmasını temin etmekteyiz. Çocukların ve gençlerin kötü alışkanlıklardan şiddetten ve suçtan korunmalarına ilişkin ilgili birimlerle koordineli olarak çalışmalar yürütmekte ve projeler geliştirmekteyiz." dedi.

Narkotik suçlarla Mücadele Şube Müdürü Murat Dokumacı ise Batman'ın narkotik maddeler yönünden hem hedef hem de bir geçiş güzergahı olduğunu kaydetti.

Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı tarafından hazırlanan 2022 yılı uyuşturucu risk raporunda Batman'ın 81 il arasında 37'inci ırada olduğunu aktaran Dokumacı, son 3 yılda uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik 543 operasyon yapıldığını ve 953 şüphelinin yakalandığını ifade etti.

Dokumacı, son üç yılda 3 ton 470 kilo kubar esrar, 48 kilo toz esrar, 154 kilo metamfetamin, 8 kilo eroin, 5 kilo bonzai ve 13 bin 333 adet uyuşturucu hap ele geçirildiğini aktardı.

Şube müdürlerinin sunumlarının ardından mahalle muhtarları talep ve sıkıntılarını yetkililere iletti.