Batman'da İki Çocuğun Bisiklet Çaldığı Anlar Kamerada
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Batman'da bir apartmana giren iki çocuk, apartmanın girişinde olan bisikleti çalarak kayıplara karıştı. O anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.
Batman'da iki çocuğun bisiklet çaldığı anlar kamerada
BATMAN - Batman'da bir apartmana giren iki çocuk, apartmanın girişinde olan bisikleti çalarak kayıplara karıştı. O anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.
Alınan bilgilere göre, kent merkezi Gültepe Mahallesi'nde bir apartmana hırsızlık amacıyla giren iki çocuk apartmanın giriş katında bulunan bisikleti çalarak olay yerinden uzaklaştı. O anlar güvenlik
kameralarına anbean yansıdı. Apartman sakinleri, güvenlik kamera görüntülerini polise verdi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Mehmet Barış Zerooğlu - Güncel