Batman'da İki Çocuğun Bisiklet Çaldığı Anlar Kamerada

Batman'da bir apartmana giren iki çocuk, apartmanın girişinde olan bisikleti çalarak kayıplara karıştı. O anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Batman'da iki çocuğun bisiklet çaldığı anlar kamerada

BATMAN - Batman'da bir apartmana giren iki çocuk, apartmanın girişinde olan bisikleti çalarak kayıplara karıştı. O anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Alınan bilgilere göre, kent merkezi Gültepe Mahallesi'nde bir apartmana hırsızlık amacıyla giren iki çocuk apartmanın giriş katında bulunan bisikleti çalarak olay yerinden uzaklaştı. O anlar güvenlik

kameralarına anbean yansıdı. Apartman sakinleri, güvenlik kamera görüntülerini polise verdi.