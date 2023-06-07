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Batman'da İki Çocuğun Bisiklet Çaldığı Anlar Kamerada

Güncel Haberler

Batman'da bir apartmana giren iki çocuk, apartmanın girişinde olan bisikleti çalarak kayıplara karıştı. O anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Batman'da iki çocuğun bisiklet çaldığı anlar kamerada

BATMAN - Batman'da bir apartmana giren iki çocuk, apartmanın girişinde olan bisikleti çalarak kayıplara karıştı. O anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Alınan bilgilere göre, kent merkezi Gültepe Mahallesi'nde bir apartmana hırsızlık amacıyla giren iki çocuk apartmanın giriş katında bulunan bisikleti çalarak olay yerinden uzaklaştı. O anlar güvenlik

kameralarına anbean yansıdı. Apartman sakinleri, güvenlik kamera görüntülerini polise verdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Mehmet Barış Zerooğlu - Güncel

Batman Güncel Haberler

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