Batman'da heyelan sonucu mahsur kalan 15 kişi kurtarıldı

BATMAN'da heyelan sonucu kapanan yolda 5 araç içinde mahsur kalan 15 kişi, ekiplerce kurtarıldı.

Sason ilçesi Derince ve Çakırpınar köyleri arasındaki yolda, öğle saatlerinde heyelan meydana geldi. Heyelan nedeniyle yol kapanınca 5 araç içindeki 15 kişi mahsur kaldı. İhbarla olay yerine İlçe Özel İdare Müdürlüğü ekipleri, sevk edildi. İş makineleri ile yolun temizlenmesinin ardından 5 araç ile mahsur kalanlar kurtarıldı. (DHA)