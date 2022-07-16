Batman'da hastane güvenlik görevlilerine saldıran zanlı tutuklandı Batman'da hastane güvenlik görevlilerine saldıran zanlı tutuklandıSAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, Batman'daki devlet hastanesinde güvenlik görevlilerine bıçakla saldıran zanlının tutuklandığını açıkladı. Batman'da hastane güvenlik görevlilerine saldıran zanlı tutuklandı SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, Batman'daki devlet hastanesinde güvenlik görevlilerine bıçakla saldıran zanlının tutuklandığını açıkladı. Bakan Koca, saldırıya ilişkin Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Batman Beşiri Devlet Hastanesinde dün görevlilere bıçaklı saldırı olduğu haberi kamuoyuna yansımıştı. Hastane güvenlik görevlisine yapılan saldırının zanlısı ve emniyette 4 ayrı suç kaydı olan şahıs tutuklandı" dedi. Haber: ANKARA, Demirören Haber Ajansı / Ferhat Ekinci - Güncel Fahrettin Koca Batman Güncel Haberler

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