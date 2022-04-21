Batman'da Hacı Tahir Dinç Cami dualarla açıldı

Ahmet Dinç Vakfı tarafından Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi bahçesinde yapılan Hacı Tahir Dinç Camisi dualarla hizmete girdi.

Vali Hulusi Şahin, caminin açılışı amacıyla düzenlenen törende, hastanenin Batman başta olmak üzere bölgenin hasta yükünü taşıdığını söyledi.

Hastanede dini hizmetler yönünden eksikliğin olduğunu ve bu ihtiyacın Ahmet Dinç Vakfı tarafından karşılandığını belirten Şahin, "Ahmet Dinç Vakfımız, İl sağlık Müdürlüğümüzle ortaklaşa bir çalışma içerisine girdi ve ortaya bu güzel eser meydana geldi. Camimizin mimari özelliği de son derece hoş. Çok hızlı bir şekilde yapıldı. 3 ay içerisinde tamamlanarak hizmete hazır hale getirildi. Bayramda da inşallah burada bayram namazı kılınacaktır." dedi.

Törene, İl Emniyet Müdürü Köroğlu Kıraç, Sağlık İl Müdürü Dr. Hakan Pamukçu, İl Özel İdare Genel Sekreteri Abdulkadir Özer, İl Genel Meclis Başkanı Abdulvahap Akbaş, İl Müftüsü Nihat Kök, Ahmet Dinç Eğitim ve Kültür Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Selman Dinç, sivil toplum kuruluş temsilcileri ile sağlık personelleri katıldı.