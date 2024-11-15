Üye Girişi
Haberler

Batman'da Hasankeyf Tüneli'nde Trafik Kazası Tatbikatı Yapıldı

Batman'da Hasankeyf Tüneli'nde Trafik Kazası Tatbikatı Yapıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Batman'daki 638 metre uzunluğundaki Hasankeyf Tüneli'nde gerçekleştirilen tatbikat, 50 teknik personelin katılımıyla, bir trafik kazasına müdahale senaryosu üzerinden gerçekleşti. Tatbikat, acil durum müdahale ekiplerinin sahadaki kabiliyetlerini test etme amacı taşırken, 112 Acil Çağrı Merkezi'nin gereksiz yere meşgul edilmemesi gerektiği vurgulandı.

BATMAN'da, 638 metre uzunluğundaki çift tüplü Hasankeyf Tüneli'nde, 50 personelle trafik kazası tatbikatı yapıldı.

8 Kasım 2022 tarihinde açılan Hasankeyf ile Gercüş ilçeleri ve diğer yerleşim birimleriyle ulaşımı kolaylaştıran 638 metre uzunluğundaki çift tüplü Hasankeyf Tüneli'nde, birçok kurumdan yaklaşık 50 teknik personelin katılımıyla tünel içi kaza tatbikatı gerçekleştirildi. Senaryoya göre; 112 Acil Çağrı Merkezi'ne Gercüş yönüne giden 2 aracın Hasankeyf Tüneli'nde kaza yaptığı, 2 kişinin araçlarda sıkıştığı ve tünelin ulaşıma kapandığı ihbarı alındı. İhbar üzerine jandarma, AFAD, itfaiye, Karayolları, UMKE ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. Tatbikatta yaralılar, hayat kurtaran müdahaleler yapılarak kurtarıldı. Tünel, araçların kaldırılmasıyla trafiğe yeniden açıldı. Ekipler, sahadaki kabiliyetlerini test etme fırsatı da buldu.

'112 HATTIMIZI BOŞUNA İŞGAL ETMEYİNİZ'

Tatbikatın ardından Hasankeyf Kaymakamı Mehmet Ali İmrak, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni gereksiz yere meşgul edilmemesi gerektiğini ifade ederek, "Hasankeyf Tüneli'nde, Gercüş istikametinde tünelimizin içerisinde 2 aracın karıştığı bir trafik kazası olayına müdahale de bulunduk. UMKE'miz, itfaiyemiz, jandarmamız, ambulanslarımız ile birlikte olay yerine en hızlı ve en aktif şekilde gelip, gerekli müdahaleleri yaptık. Temennimiz bu tip kazaların olmaması yönünde ama hayatın bir gerçeği var. Bu kazalar her an, her zaman karşımıza çıkabilecek durumda. Buradaki amacımız, olası bir kazada en hızlı nasıl bir şekilde müdahale edilebilir, bunun bir yansımasını bugün burada gerçekleştirdik. Türkiye genelinde 112 Acil Çağrı Merkezi'ne 105 milyon çağrı gelmiş durumda. Bunların yaklaşık olarak 36 milyonuna müdahale edilmiş. Yani yaklaşık olarak 3'te 1'i asıllı iddialar. Batman özeline geldiğimizde ise 2024 Ekim ayında toplamda 739 bin ihbarda bulunulmuş ve bunların 114 bini asıllı ihbarlar. Ne olursunuz, 112 hattımızı boşuna işgal etmeyiniz Bunun karşılığında 1980 lira bir idari para cezasıyla da karşılaşacağınızı da unutmayınız. Toplamda yaklaşık olarak 50 personelle olaya müdahalede bulunduk ve bunun bir provasını burada gerçekleştirmiş olduk" dedi.

Haber-Kamera: Bayram AYHAN/BATMAN,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Erdoğan ile Bahçeli arasındaki sürpriz zirvesinin ayrıntıları ortaya çıktı

Zirvenin ana gündemi meğer Bahçeli'nin Öcalan çağrısı değilmiş

 Bakan Tunç'tan konser soruşturması için 'Vız gelir tırıs gider' diyen İmamoğlu'na yanıt

İmamoğlu'nun resti Adalet Bakanı Tunç'u küplere bindirdi

 Fay hattı bulunmayan Rize'de nasıl deprem oldu? Naci Görür açıkladı

Fay hattı bulunmayan Rize'de nasıl deprem oldu? Naci Görür açıkladı
AK Partili başkandan canlı yayında skandal 'torpil' savunması

AK Partili başkanın sarf ettiği cümle gazetecinin ağzını açık bıraktı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Songül Karlı neden yok? Sana Değer Songül Karlı'ya ne oldu, hastalığı nedir? Kızılcık Şerbeti 76. bölüm tek parça, full izle! Kızılcık Şerbeti son bölümde neler oldu? Kızılcık Şerbeti son bölüm izle DOLUNAY'IN BURÇLARA ETKİLERİ | 16 Kasım Süper Dolunay'ın burçlara etkileri neler olacak? Zuhal Topal'la Yemekteyiz kim kazandı? Yemekteyiz 15 Kasım Cuma günü 150 bin TL'nin sahibi kim oldu? Karadeniz'de fay hattı var mı, nereden geçiyor? Karadeniz deprem bölgesi mi? Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu, bileziği kim aldı? 15 Kasım Cuma Gelinim Mutfakta kim kazandı? Puan durumu! Gelin Evi kim kazandı? 15 Kasım Gelin Evi'nde haftanın birincisi kim oldu? Üsküdar- Samandıra metro hattında ne oldu? Evimin altından fay hattı geçiyor mu? Güncel MTA diri fay hattı haritası! ATA AÖF sınav giriş belgesi sorgulama ekranı! 2024 ATA AÖF Ara Sınav (vize) giriş belgesi nasıl alınır? Samsun'da fay hattı var mı? Samsun deprem bölgesi mi?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.