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Batman'da Hasankeyf Tüneli'nde Trafik Kazası Tatbikatı Yapıldı

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Batman'da Hasankeyf Tüneli'nde gerçekleştirilen tatbikat, trafik kazalarına hazırlık amacıyla 112 Acil Sağlık, itfaiye, AFAD ve diğer ekiplerin katılımıyla yapıldı. Senaryo gereği iki otomobilin karıştığı kazada yaralılar kurtarıldı.

Batman'da Hasankeyf Tüneli'nde trafik kazası tatbikatı gerçekleştirildi.

Trafik kazalarına hazırlıklı olunması amacıyla Hasankeyf ilçesini Gercüş ilçesine bağlayan tünelde, 112 Acil Sağlık, itfaiye, AFAD, UMKE, Karayolları ve jandarma ekiplerinin katılımıyla tatbikat yapıldı.

Senaryo gereği iki otomobilin karıştığı trafik kazasında araçlarda sıkışan yaralılar olduğu ihbarı üzerine, ekipler bölgeye yönlendirildi.

Ekiplerce 2 yaralı sıkıştıkları araçtan çıkarılarak ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Hasankeyf Kaymakamı Mehmet Ali İmrak, tatbikat sonrası basın mensuplarına, Hasankeyf Tüneli'nin Gercüş istikametinde trafik kazası tatbikatı gerçekleştirdiklerini söyledi.

Trafik kazalarının olmamasını temenni ettiklerini ancak bu kazaların hayatın gerçeği olduğunu ifade eden İmrak, "Bu kazalar her zaman karşımıza çıkabilecek durumlar. Amacımız olası bir kazada en hızlı nasıl müdahale edilebilir, bunun hazırlığını yapmak." dedi.

112 Acil Çağrı Merkezlerine gelen çağrıların üçte birinin asılsız olduğunu belirten İmrak, vatandaşlardan asılsız ihbarlarda bulunulmaması konusunda duyarlılık beklediklerini kaydetti.

İmrak, "Lütfen 112 hattımızı boşuna işgal etmeyin. Tespiti halinde 1980 lira idari para cezasıyla karşılaşacağınızı unutmayınız." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / İbrahim Toprak - Güncel
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