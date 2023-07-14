Batman'da hapis cezası bulunan 5 kişi yakalandı
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Batman İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, aranan kişilere yönelik operasyon düzenledi. Operasyon sonucunda, toplamda 29 yıl 7 ay 25 gün hapis cezası bulunan A.Ç, G.G, M.E.A, Y.T. ve H.S. isimli 5 kişi yakalandı. Yakalanan kişiler, işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.
Batman'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 5 kişi yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, aranan kişilere yönelik belirlenen adreslere operasyonlar düzenledi.
Kentte 11 farklı adrese operasyon düzenleyen ekipler, haklarında toplam 29 yıl 7 ay 25 gün hapis cezası bulunan A.Ç, G.G, M.E.A, Y.T. ve H.S. yakalandı.
5 kişi işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.
Kaynak: AA / Fahrettin Turğut - Güncel