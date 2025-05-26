Batman'da Halk Otobüslerinin Klimaları Bakımda

Batman'da belediyeye ait halk otobüslerinin klima bakımları yapıldı.

Belediyesinden yapılan açıklamada, toplu ulaşımda vatandaşlara konforlu hizmet sunmak amacıyla Belediye İşletme ve İştirakler Müdürlüğü ile Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü iş birliğiyle 87 halk otobüsünün klimalarında bakım çalışması yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, vatandaşların memnuniyetini en üst düzeyde tutmak amacıyla ulaşım hizmetlerine yönelik yatırımların ve bakım çalışmalarının devam edeceği vurgulandı.