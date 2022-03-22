Batman'da haklarında yakalama kararı bulunan 7 kişi tutuklandı - Haberler

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Batman'da haklarında yakalama kararı bulunan 7 kişi tutuklandı

AA - İbrahim Toprak - Güncel
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Batman'da haklarında yakalama kararı bulunan 7 kişi tutuklandı

Batman'da jandarma ekiplerince aranan şahısların yakalanması için yapılan çalışmalar kapsamında gözaltına alınan 7 kişi tutuklandı.

BATMAN (AA) - Batman'da jandarma ekiplerince aranan şahısların yakalanması için yapılan çalışmalar kapsamında gözaltına alınan 7 kişi tutuklandı.

Valiliğin açıklamasına göre, 11-18 Mart tarihleri arasında İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen çalışmalar neticesinde, "hırsızlık", "yağma", "kasten yaralama", "uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma", "vergi usul kanununa muhalefet", "basit yaralama" ve "konut dokunulmazlığını ihlal" suçlarından aranan şahısların yakalanması için çalışma yapıldı.

Düzenlenen operasyonlarda haklarında yakalama kararı bulunan 7 şüpheli gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerin ardından sevk edildikleri adliyede sulh ceza hakimliğine çıkarılan 7 zanlı tutuklanarak Batman Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi.

AA / İbrahim Toprak - Güncel

Uyuşturucu, Jandarma, 18 mart, Batman, Güncel, Haberler

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