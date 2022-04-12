Batman'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü yakalandı

BATMAN (AA) - Batman'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan iki hükümlü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yürütülen çalışmalarda "çocuğun cinsel istismarı, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, hükümlü veya tutuklunun kaçması, konut dokunulmazlığını ihlal etme, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma ve hırsızlık" suçlarından değişik mahkemelerce 9 ayrı yakalama kararı olan ve hakkında 17 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan F.İ. ile "çocuğun nitelikli cinsel istismarı" suçundan mahkeme tarafından yakalama kararı olan ve kesinleşmiş 15 yıl hapis cezası bulunan H.O. düzenlenen operasyonla yakalandı.

İki hükümlü işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.