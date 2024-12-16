Batman'da Hakkında Hapis Cezası Bulunan Hükümlü Yakalandı
Batman'da, 'Çocuğun cinsel istismarı' suçundan 6 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan T.G. jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Operasyon, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi tarafından gerçekleştirildi.
Batman'da hakkında 6 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü jandarma ekiplerince yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından hakkında "Çocuğun cinsel istismarı" suçundan 6 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan T.G'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.
Düzenlenen operasyonla Tilmerç Mahallesi'nde yakalanan T.G, işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.