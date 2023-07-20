Batman'da Hafriyat Kamyonu Zincirleme Kaza Yaptı

BATMAN'da, hafriyat kamyonu, 3'ü park halindeki 4 araca çarparak durdu. Kazada 1 kişi yaralanırken, olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, öğle saatlerinde Belde Mahallesi TPAO Bulvarı'nda meydana geldi. İl Özel İdaresi'ne ait sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 72 DL 067 plakalı hafriyat kamyonu, kontrolden çıkarak seyir halindeki 06 DTS 42 plakalı otomobille çarpıştı. Kamyon ve çarptığı otomobil, park halindeki 1 kamyonet ve 2 otomobile çarparak durdu. İhbarla olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 1 otomobil sürücüsü, ekiplerin ve çevredekilerin yardımıyla sıkıştığı yerden çıkarılarak ilk müdahalenin ardından Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken, kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

'ZİNCİRLEME KAZA OLDU'

Kazayı gören esnaf Mahsun Ertaş, otomobilde sıkışan sürücüyü ekiplerle birlikte çıkardığını ifade ederek, Kaza anında içerdeydik zaten. Spor salonu ile uğraşıyoruz. Dersteydim. Bir ses geldi. Çıktığımızda kamyon arabayı sürükleyip, getiriyordu. Sonra arkadaşlar ve ekiplerle beraber sürücüyü çıkardık. Büyük kamyonun altında kalmıştı. Sürücüyü çıkardık. 4 araç zarar görmüştü, zincirleme kaza oldu dedi.