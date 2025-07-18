Batman'da Hafif Ticari Araçta 20 Kilo Esrar Ele Geçirildi

Batman'da hafif ticari aracın yakıt deposunda 20 kilo 300 gram toz esrar ele geçirildi, 1 zanlı tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu madde ticareti yapan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar kapsamında, uygulama noktasında şüphe üzerine durdurulan hafif ticari araçta narkotik köpek ile arama yapıldı.

Aracın yakıt deposunda 20 kilo 300 gram toz esrar bulundu.

Gözaltına alınan sürücü, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.