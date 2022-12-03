Batman'da hafif ticari aracın tıra çarpması sonucu 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı
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Batman'da hafif ticari aracın tıra çarptığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.
Batman'da hafif ticari aracın tıra çarptığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 72 AL 296 plakalı hafif ticari araç, Batman-Beşiri kara yolu Kıradağı mevkisinde 27 AEE 712 plakalı tıra arkadan çarptı.
Hafif ticari araçta bulunan Zübeyir Yıldız (60) olay yerinde yaşamını yitirdi, 4 kişi yaralandı.
Kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile özel hastanelere kaldırıldı.
Kaynak: AA / Güncel