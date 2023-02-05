Batman'da hafif ticari araç şarampole devrildi: 2'si ağır 4 yaralı
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BATMAN'da şarampole yuvarlanan hafif ticari araçtaki 4 kişi yaralandı.
BATMAN'da şarampole yuvarlanan hafif ticari araçtaki 4 kişi yaralandı. Hastaneye kaldırılan 2 kişinin hayati tehlikesinin olduğu belirtildi.
Kaza, akşam saatlerinde Batman- Diyarbakır karayolu Sinan köyü yakınlarında meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 72 AAN 527 plakalı hafif ticari araç, kontrolden çıkarak şarampole devrildi. İhbarla olay yerine sağlık, itfaiye, AFAD ve polis ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan yaralılar çıkarıldı ve ilk müdahalenin ardından Bismil Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hayati tehlikeleri bulunan yaralılar E.E ile A.K. buradan Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel