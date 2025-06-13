Batman'da Hafif Ticari Araç Kazasında 3 Yaralı

BATMAN'ın Gercüş ilçesinde kontrolden çıkan hafif ticari aracın, mesire alanının duvarına çarptığı kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, öğleden sonra Gercüş ilçesi Kırkat Göledi mesire alanında meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilmeyen 34 LR 56 06 plakalı hafif ticari araç, virajı alamayarak mesire alanın duvarına çarptı. Kazada, sürücü ile araçtaki Ozan D. (28) ve Simizar D. (47) yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Gercüş Devlet Hastanesi'ne, buradan da Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.