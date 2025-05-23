Batman'da Hafif Ticari Araç Kazası: 1 Ölü, 2 Yaralı

Batman'da Hafif Ticari Araç Kazası: 1 Ölü, 2 Yaralı
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Batman'ın Gercüş ilçesinde hafif ticari aracın şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Kazada yaralılar hastaneye kaldırıldı.

1) HAFİF TİCARİ ARAÇ, ŞARAMPOLE YUVARLANDI: 1 ÖLÜ, 2 YARALI

BATMAN'ın Gercüş ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan hafif ticari aracın şarampole yuvarlandığı kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde, Gercüş ilçesi Yassıca köyü yakınlarında meydana geldi. 65 ABF 136 plakalı hafif ticari araç, sürücüsü Y.Ö.'nün (48) direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Sürücü Y.Ö. ile Lalihan Özçelik (42) ve Z.Ö. (11) yaralandı. İhbarla bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalenin ardından Gercüş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Lalihan Özçelik, tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Özçelik'in cansız bedeni, otopsi için morga götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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