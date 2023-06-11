Batman'da Hafif Ticari Araç Kaza Yaptı: 6 Yaralı

Batman'da sürücüsünün kontrolünden çıkarak refüje çarpıp devrilen hafif ticari araçtaki 6 kişi yaralandı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

BATMAN'da sürücüsünün kontrolünden çıkarak refüje çarpıp devrilen hafif ticari araçtaki 6 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Batman- Hasankeyf karayolu Suçeken köyü mevkinde meydana geldi. Sürücüsün ismi öğrenilemeyen 73 SG 338 plakalı hafif ticari araç, kontrolden çıkarak refüje çarptı. Çarpmanın etkisiyle devrilen araçtaki 6 kişi yaralandı. İhbarla kaza yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Araçtan çıkarılan yaralılar ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)