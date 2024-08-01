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Batman'da hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı

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Batman-Siirt kara yolunda sürücülerinin kimliği henüz öğrenilemeyen 34 JG 6003 plakalı hafif ticari araç ile 34 SL 1625 plakalı otomobil çarpıştı. Araçlar çarpışmanın etkisiyle yol kenarına savruldu. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada, araçlarda bulunan 8 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Batman'da hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı

Batman- Siirt kara yolunda sürücülerinin kimliği henüz öğrenilemeyen 34 JG 6003 plakalı hafif ticari araç ile 34 SL 1625 plakalı otomobil çarpıştı.

Araçlar çarpışmanın etkisiyle yol kenarına savruldu.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada, araçlarda bulunan 8 kişi yaralandı.

Yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: AA / Güncel

İtfaiye Batman Siirt İtfaiye Trafik Kazaları Güncel Haberler

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