Batman'da hafif ticari araç ile kamyonun çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti
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Batman'ın Gültepe Mahallesi'nde meydana gelen trafik kazasında, hafif ticari araç ile kum yüklü kamyon çarpıştı. Kazada hafif ticari araç sürücüsü hayatını kaybederken, kamyon şoförü gözaltına alındı.
Batman'da hafif ticari araç ile kamyonun çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti.
Gültepe Mahallesi TPAO Bulvarı'nda M.G. (29) yönetimindeki 27 AJD 628 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 72 DV 503 plakalı kum yüklü kamyonla çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle kamyon hafif ticari aracın üzerine devrildi. İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Hafif ticari araç sürücüsü M.G. hayatını kaybetti. Kamyon şoförü gözaltına alındı.
Kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaynak: AA / Güncel