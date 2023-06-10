Batman'da Hafif Ticari Araç Alt Geçide Devrildi: Sürücü Ağır Yaralandı

Batman-Diyarbakır yolu TOKİ konutları mevkiinde meydana gelen kazada, hafif ticari araç alt geçide devrildi ve sürücü ağır yaralandı. Olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sürücü, kaza yerindeki ilk müdahalenin ardından Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.