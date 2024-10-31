Üye Girişi
Haberler

Batman'da Güvenlik Güçlerine 19 Yeni Araç Teslim Edildi

Batman'da Güvenlik Güçlerine 19 Yeni Araç Teslim Edildi
Haberler
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Batman'da düzenlenen törenle Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve İl Özel İdaresi'nin kaynaklarıyla alınan 19 araç, güvenlik güçlerine teslim edildi. Vali Ekrem Canalp, araçların güvenlik ve asayişte etkinliği artıracağını vurguladı.

BATMAN'da Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve İl Özel İdaresi kaynakları ile alınan 19 araç, güvenlik güçlerine törenle teslim edildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve İl Özel İdaresi'nin kaynakları ile alınan 12 binek ve 7 motosiklet, Vali Ekrem Canalp'in de katıldığı ile törenle güvenlik güçlerine teslim edildi. Vali Canalp, araçların anahtarlarını görevli personele teslim ederek, araçların hayırlı olması temennisinde bulundu. Törene ayrıca İl Emniyet Müdürü İbrahim Kaba, İl Jandarma Komutanı Albay Cafer Öz, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Abdulkadir Özer, emniyet ve jandarma personelleri katıldı. Törende konuşan Vali Canalp, "Asayiş ve güvenlikle ilgili tedbirlerimizi alma düzeyimiz ve elde etmiş olduğumuz başarı ile elimizin altındaki araç ve donanım arasında doğrusal bir ilişki var. Emniyetin elinde ne kadar fazla donanım ne kadar fazla araç var ise, ne kadar fazla yetkin personelimiz var ise bizim sahadaki etkinliğimiz o kadar artıyor. Şuanda 2024 yılı içerisinde de kısmen yerel imkanlarımızı kullanarak ama gene Emniyet Genel Müdürlüğünün ve Jandarma Genel Komutanlığının imkanlarını da ortaya dökmek suretiyle 12 adet binek araç ve 7 adet de motosikletimizi şuanda kolluk kuvvetlerimizin emrine sunuyoruz. Bizim kolluğun elindeki araç gereç, donanım ne kadar fazla olur ise asayiş olaylarına karşı da uyuşturucu ile mücadeleye karşı da etkinliği o kadar artmaktadır" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Ahmet Özer'in tutuklanmasına tepki gösterirken savcıyı hedef alan Özgür Özel'e sert tepki: Yargıyı tehdit kimsenin haddi değil

Ahmet Özer'in tutuklanmasına tepki gösterirken savcıyı hedef alan Özgür Özel'e sert tepki

 Silivri Cezaevi'ndeki Ahmet Özer'den ilk mesaj geldi

Silivri Cezaevi'ndeki Ahmet Özer'den ilk mesaj geldi

 İlk fotoğraf geldi: Netanyahu ateşkes için masaya oturdu

İlk fotoğraf geldi: Netanyahu ateşkes için masada
İspanya'dan sonra şimdi de Tayvan: Binlerce kişi tahliye edildi, çok sayıda yaralı var

Binlerce kişi tahliye edildi, çok sayıda yaralı var
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
0000 Kilometre filmi izle! (FULL HD) 0000 Kilometre full HD tek parça izle! 0000 Kilometre nereden izlenir, hangi platformda? Cübbeli - Alaattin Çakıcı el öpme olayı nedir? STEAM ÇÖKTÜ MÜ 31 Ekim? Steam'e neden girilmiyor? Steam'de sorun mu var? Semih Şentürk'e kim, neden saldırdı? Saldırı anı VİDEOSU var mı? Davinson Sanchez Real Madrid'e mi gidiyor? Hac maliyeti ne kadar, kaç dolar kaç TL Diyanet?) Hac yedek kuraları ne zaman çekilecek? Vic Atletico Madrid CANLI izle! (A SPOR) Vic Atletico Madrid maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Murat Göğebakan'ın ilk eşi Senem Taş kimdir? Murat Göğebakan ilk eşini aldattı mı? Skype çöktü mü? Skype erişim sorunu var mı? 31 Ekim Skype problem mi var? Bengü neden boşandı?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.