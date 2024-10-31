Batman'da Güvenlik Güçlerine 19 Yeni Araç Teslim Edildi

BATMAN'da Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve İl Özel İdaresi kaynakları ile alınan 19 araç, güvenlik güçlerine törenle teslim edildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve İl Özel İdaresi'nin kaynakları ile alınan 12 binek ve 7 motosiklet, Vali Ekrem Canalp'in de katıldığı ile törenle güvenlik güçlerine teslim edildi. Vali Canalp, araçların anahtarlarını görevli personele teslim ederek, araçların hayırlı olması temennisinde bulundu. Törene ayrıca İl Emniyet Müdürü İbrahim Kaba, İl Jandarma Komutanı Albay Cafer Öz, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Abdulkadir Özer, emniyet ve jandarma personelleri katıldı. Törende konuşan Vali Canalp, "Asayiş ve güvenlikle ilgili tedbirlerimizi alma düzeyimiz ve elde etmiş olduğumuz başarı ile elimizin altındaki araç ve donanım arasında doğrusal bir ilişki var. Emniyetin elinde ne kadar fazla donanım ne kadar fazla araç var ise, ne kadar fazla yetkin personelimiz var ise bizim sahadaki etkinliğimiz o kadar artıyor. Şuanda 2024 yılı içerisinde de kısmen yerel imkanlarımızı kullanarak ama gene Emniyet Genel Müdürlüğünün ve Jandarma Genel Komutanlığının imkanlarını da ortaya dökmek suretiyle 12 adet binek araç ve 7 adet de motosikletimizi şuanda kolluk kuvvetlerimizin emrine sunuyoruz. Bizim kolluğun elindeki araç gereç, donanım ne kadar fazla olur ise asayiş olaylarına karşı da uyuşturucu ile mücadeleye karşı da etkinliği o kadar artmaktadır" dedi.