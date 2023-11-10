Batman'da Gümrük Kaçağı Ürünler Ele Geçirildi
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Batman İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda gümrük kaçağı olduğu değerlendirilen cep telefonları, şarj başlıkları, nargile tütünü ve sigaralar ele geçirildi. 6 şüpheliye işlem yapıldı.
Batman'da polis ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucunda gümrük kaçağı çok sayıda ürün ele geçirilerek 6 şüpheliye işlem yapıldı.
Batman İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kent genelinde yapılan çalışmalar neticesinde gümrük kaçağı olduğu değerlendirilen 5 adet cep telefonu, 4 adet şarj başlığı, 39 kilo nargile tütünü, 2 bin 59 paket sigara ele geçirildi. Çalışmalar çerçevesinde 6 şüpheliye işlem yapıldı. - BATMAN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel