Batman'da Gümrük Kaçağı Ürünler Ele Geçirildi

Batman İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda gümrük kaçağı olduğu değerlendirilen cep telefonları, şarj başlıkları, nargile tütünü ve sigaralar ele geçirildi. 6 şüpheliye işlem yapıldı.

Batman'da polis ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucunda gümrük kaçağı çok sayıda ürün ele geçirilerek 6 şüpheliye işlem yapıldı.

Batman İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kent genelinde yapılan çalışmalar neticesinde gümrük kaçağı olduğu değerlendirilen 5 adet cep telefonu, 4 adet şarj başlığı, 39 kilo nargile tütünü, 2 bin 59 paket sigara ele geçirildi. Çalışmalar çerçevesinde 6 şüpheliye işlem yapıldı. - BATMAN