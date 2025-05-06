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Batman'da Gümrük Kaçağı Sigara Ele Geçirildi

Batman'da Gümrük Kaçağı Sigara Ele Geçirildi
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Hasankeyf ilçesinde Jandarma ekipleri tarafından yapılan yol kontrolünde 1219 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Olayla ilgili 4 kişi hakkında adli işlem yapıldı.

Batman'ın Hasankeyf ilçesinde jandarma ekiplerince gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince uygulama noktasında durdurulan 4 araçta arama yapıldı.

Aramada, gümrük kaçağı 1219 paket sigara ele geçirildi.

Olayla ilgili 4 kişi hakkında adli işlem yapıldı.

Kaynak: AA / Şahin Seçen - Güncel
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