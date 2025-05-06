Batman'da Gümrük Kaçağı Sigara Ele Geçirildi
Hasankeyf ilçesinde Jandarma ekipleri tarafından yapılan yol kontrolünde 1219 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Olayla ilgili 4 kişi hakkında adli işlem yapıldı.
Batman'ın Hasankeyf ilçesinde jandarma ekiplerince gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince uygulama noktasında durdurulan 4 araçta arama yapıldı.
Aramada, gümrük kaçağı 1219 paket sigara ele geçirildi.
Olayla ilgili 4 kişi hakkında adli işlem yapıldı.
Kaynak: AA / Şahin Seçen - Güncel