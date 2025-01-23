Batman'da Gümrük Kaçağı Sigara Ele Geçirildi
Batman'da, polisin uygulama noktasından kaçan iki araçta yapılan aramada toplam 3 bin 715 paket gümrük kaçağı sigara ve 4 cep telefonu ele geçirildi. Olayla ilgili 6 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.
Batman'da 2 araçta gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.
Hasankeyf İlçe Emniyet Amirliği ekipleri, kaçakçılığın önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Bu kapsamda, uygulama noktasında durdurulmak istenen 2 araç polisten kaçtı.
Polisin kovaladığı araçlar, Batman merkez Pınarbaşı Mahallesi'nde durduruldu.
Araçlarda yapılan aramada, gümrük kaçağı 3 bin 715 paket sigara ve 4 cep telefonu ele geçirildi.
Olayla ilgili 6 kişi hakkında adli işlem yapıldı.
Kaynak: AA / Şahin Seçen - Güncel