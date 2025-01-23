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Batman'da Gümrük Kaçağı Sigara Ele Geçirildi

Batman'da Gümrük Kaçağı Sigara Ele Geçirildi
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Batman'da, polisin uygulama noktasından kaçan iki araçta yapılan aramada toplam 3 bin 715 paket gümrük kaçağı sigara ve 4 cep telefonu ele geçirildi. Olayla ilgili 6 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.

Batman'da 2 araçta gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Hasankeyf İlçe Emniyet Amirliği ekipleri, kaçakçılığın önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda, uygulama noktasında durdurulmak istenen 2 araç polisten kaçtı.

Polisin kovaladığı araçlar, Batman merkez Pınarbaşı Mahallesi'nde durduruldu.

Araçlarda yapılan aramada, gümrük kaçağı 3 bin 715 paket sigara ve 4 cep telefonu ele geçirildi.

Olayla ilgili 6 kişi hakkında adli işlem yapıldı.

Kaynak: AA / Şahin Seçen - Güncel
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