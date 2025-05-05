Batman'da Gümrük Kaçağı Elektronik Sigara Operasyonu
Batman'da bir otomobilde gerçekleştirilen operasyonda 247 gümrük kaçağı elektronik sigara ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.
Batman'da bir otomobilde gümrük kaçağı 247 elektronik sigara ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince şüphe üzerine durdurulan bir otomobilde yapılan aramada gümrük kaçağı 247 elektronik sigara ele geçirildi.
Operasyonda gözaltına alınan 1 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
Kaynak: AA / İbrahim Toprak - Güncel