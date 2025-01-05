Batman'da Gümrük Kaçağı 9 Bin 700 Paket Sigara Ele Geçirildi
Batman'da yapılan bir operasyonda, gümrük kaçağı toplam 9 bin 700 paket sigara kamyonetin kasasında gizli bölmede bulundu. İki şüpheli gözaltına alındı.
Batman'da kamyonetin kasasında yapılan özel bölmede gümrük kaçağı 9 bin 700 paket sigara bulundu.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine Batman-Gercüş kara yolunda takibe aldığı kamyoneti durdurdu.
İl Emniyet Müdürlüğü bahçesine getirilen aracın kasasının taban sacı söküldü.
Ekipler, sacın altına yapılan özel bölmede gümrük kaçağı 9 bin 700 paket sigara buldu.
Gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. ???????