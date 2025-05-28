Batman'da Gümrük Kaçağı 63 Cep Telefonu Ele Geçirildi

Batman'da Gümrük Kaçağı 63 Cep Telefonu Ele Geçirildi
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Batman'da İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından durdurulan bir otomobilde yapılan aramada 63 adet gümrük kaçağı cep telefonu bulundu. Olayla ilgili bir şüpheli gözaltına alındı.

Batman'da gümrük kaçağı 63 cep telefonu ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince durumundan şüphelenilerek takibe alınan bir otomobil kent girişinde durduruldu.

Araçta yapılan aramada gümrük kaçağı 63 cep telefonu ele geçirildi.

Gözaltına alınan bir şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: AA / İbrahim Toprak - Güncel
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