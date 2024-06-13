Batman'da gümrük kaçağı 6 bin 610 paket sigara ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince durumundan şüphelenilen bir yakıt tankeri kent girişinde durduruldu.

Araçta yapılan aramada, gümrük kaçağı 6 bin 610 paket sigara bulundu.

Gözaltına alınan 1 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.