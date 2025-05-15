Batman'da Gümrük Kaçağı 53 Kilogram Nargile Tütünü Ele Geçirildi

Batman'da Gümrük Kaçağı 53 Kilogram Nargile Tütünü Ele Geçirildi
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Hasankeyf ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan uygulamada, bir araçta gümrük kaçağı 53 kilogram nargile tütünü bulundu. Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.

Batman'ın Hasankeyf ilçesinde gümrük kaçağı 53 kilogram nargile tütünü ele geçirildi.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince uygulama noktasında durdurulan 1 araçta arama yapıldı.

Aramada, gümrük kaçağı 53 kilogram nargile tütünü ele geçirildi.

Olayla ilgili 1 kişi hakkında adli işlem yapıldı.

Kaynak: AA / Şahin Seçen - Güncel
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