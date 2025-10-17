Haberler

Batman'da Gümrük Kaçağı 5 Bin 100 Paket Sigara Ele Geçirildi

Batman'da jandarma ekipleri, M.T. isimli kişinin Mardin'den kaçak sigara getireceği ihbarı üzerine başlattıkları operasyonda 5 bin 100 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirdi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince M.T'nin Mardin'den Batman'a kaçak sigara getireceği yönündeki istihbari bilgi üzerine çalışma başlatıldı.

Takibe alınan M.T'ye ait otomobil, kent merkezinde ekiplerce durduruldu.

Araçta yapılan aramada, 5 bin 100 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

