Batman'da Gümrük Kaçağı 422 Paket Sigara Ele Geçirildi

Batman'da Gümrük Kaçağı 422 Paket Sigara Ele Geçirildi
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Batman'ın Hasankeyf ilçesinde yapılan bir jandarma uygulamasında, bir araçta gümrük kaçağı 422 paket sigara bulundu. Olayla ilgili 3 kişi hakkında adli işlem yapıldı.

Batman'ın Hasankeyf ilçesinde 422 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Hasankeyf Jandarma Komutanlığı ekiplerince uygulama noktasında durdurulan 1 araçta arama yapıldı.

Aramada, gümrük kaçağı 422 paket sigara ele geçirildi.

Olayla ilgili 3 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

Kaynak: AA / Şahin Seçen - Güncel
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