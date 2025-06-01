Batman'da Gümrük Kaçağı 422 Paket Sigara Ele Geçirildi
Batman'ın Hasankeyf ilçesinde yapılan bir jandarma uygulamasında, bir araçta gümrük kaçağı 422 paket sigara bulundu. Olayla ilgili 3 kişi hakkında adli işlem yapıldı.
Batman'ın Hasankeyf ilçesinde 422 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Hasankeyf Jandarma Komutanlığı ekiplerince uygulama noktasında durdurulan 1 araçta arama yapıldı.
Aramada, gümrük kaçağı 422 paket sigara ele geçirildi.
Olayla ilgili 3 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.
Kaynak: AA / Şahin Seçen - Güncel