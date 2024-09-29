Batman'da Gümrük Kaçağı 1121 Paket Sigara Ele Geçirildi
Batman'da yapılan denetimlerde bir minibüste gümrük kaçağı 1121 paket sigara bulunarak bir şüpheli gözaltına alındı.
Batman'da bir minibüste gümrük kaçağı 1121 paket sigara ele geçirildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri kentte kaçakçılığın önlenmesi amacıyla denetim gerçekleştirdi.
Bu kapsamda ekiplerce Gercüş yolunda bir yolcu minibüsünde arama yapıldı. Aramada gümrük kaçağı 1121 paket sigara ele geçirildi.
Gözaltına alınan 1 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.