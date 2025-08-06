Batman'da Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu: Sürücü Tutuklandı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Batman'da polis ekipleri tarafından durdurulan hafif ticari araçta, yabancı uyruklu 6 göçmen yakalandı. Araç sürücüsü ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

BATMAN'da polis ekiplerince şüphe üzerine durdurulan hafif ticari araçta yabancı uyruklu 6 göçmen ve araç sürücüsü yakalandı. Türk sürücü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmada durumundan şüphelenilen hafif ticari araç durduruldu. Araçta Türk şoför ve yabancı uyruklu 6 göçmen yakalandı. Yapılan inceleme göçmenlerin ülkeye kaçak yollarla girdiği tespit edildi. Gözaltına alınan araç sürücüsü, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Göçmenler ise deport edilmeleri için geri gönderme merkezine sevk edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Gazlı içeceklere zam geldi! 2,5 litrelik kolanın fiyatı 65 TL oldu

Kolaya okkalı zam! İşte 2,5 litrelik kolanın fiyatı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İzmir'de su kesintileri başlıyor: İşte kesintiden etkilenecek ilçeler ve tarihler

Barajların kuruduğu büyükşehrimizde bu gece sular kesiliyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.