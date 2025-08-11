Batman'da Gıda Denetimleri Devam Ediyor

Batman'da Gıda Denetimleri Devam Ediyor
Batman'da Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından yürütülen gıda denetimleri, hijyen şartları ve üretim süreçlerinin kontrolü ile birlikte karekod uygulaması konusunda bilgilendirme faaliyetlerini içermekte. İl Müdürü Necdet Tuncer, karekod sisteminin etkin kullanımının önemine vurgu yaptı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, gıda güvenliğini ve halk sağlığını korumak amacıyla Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimler aralıksız sürüyor.

Denetimlerde, hijyen şartları, üretim süreci ve mevzuata uygunluk kontrol edildi.

Ekipler, karekod uygulaması hakkında da bilgilendirme yaptı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İl Tarım ve Orman Müdürü Necdet Tuncer, işletmelerin karekod sistemini etkin ve doğru kullanmalarının zorunlu olduğunu belirtti.

Tüketici ve satıcıları karekod konusunda duyarlı olmaya davet eden Tuncer, "Denetimlerde aynı zamanda, işletme çalışanlarına karekod uygulamasının kullanımıyla ilgili eğitimler verilerek, sistemin yaygınlaşması ve verimliliğinin artırılması hedefleniyor. Batman genelinde gıda güvenliği denetimleri ve karekod bilgilendirme faaliyetleri aralıksız devam edecek. Vatandaşların sağlıklı ve güvenilir gıdaya erişimi için bizler büyük bir özveriyle çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Şahin Seçen - Güncel
