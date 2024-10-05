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Batman'da Genel Asayiş Olaylarında Aydınlatma Oranı Yüzde 91

Batman'da Genel Asayiş Olaylarında Aydınlatma Oranı Yüzde 91
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Batman Valisi Ekrem Canalp, Eylülde gerçekleştirilen asayiş ve güvenlik operasyonları hakkında bilgi verdi. Uyuşturucuya yönelik müdahalelerde yüzde 44 artış yaşanırken, asayiş olaylarında aydınlatma oranı yüzde 91 olarak açıklandı.

BATMAN Valisi Ekrem Canalp, Eylül ayı Asayiş ve Güvenlik Değerlendirme Toplantısı'nda yaptığı açıklamada, "Genel asayiş olaylarındaki aydınlatma oranımız yüzde 91'dir" dedi.

Vali Ekrem Canalp, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Eylül ayında kentte gerçekleştirilen güvenlik, asayiş, göçmen kaçaklığı, siber suçlar, terör ve narkotik operasyonlarına ilişkin, Valilik binasında, İl Emniyet Müdürü İbrahim Kaba ve İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Cafer Öz ile birlikte değerlendirmede bulundu. Aydınlatma oranlarının yüksek olduğunu ifade eden Batman valisi Ekrem Canalp, "Batman'da yapmış olduğumuz uyuşturucu ile ilgili mücadelenin genel rakamları şu şekildedir. 2023 Eylül ayında 140 uyuşturucu olayına müdahale etmiştik. Bu sene ise bu rakam yüzde 44'lük bir artışla 202 narkotik olaya müdahale şekline dönüşmüş durumdadır. Memnuniyet verici bir gelişmedir. Bu operasyonlarımız neticesinde geçen sene Eylül ayında 152 olan şüpheli sayımız yüzde 41'lik bir artışla 215'e yükselmiş durumdadır. İlk 9 aylık dönemle ilgili olarak yapmış olduğumuz operasyonlar neticesinde 156 şahıs tutuklanarak cezaevine gönderilmiş durumdadır. Yapmış olduğumuz operasyonlar neticesinde 25 kilo 364 gram esrar ve skunk maddesi, 6 kilo 768 gram metamfetamin, 374 gram bonzai ve 3 bin 444 sentetik esrar ele geçirilmiştir. Kaçakçılık ve organize suçlar ikinci bir kategorimizdir. Bu çerçeve içerisinde de yapmış olduğunuz operasyonlar neticesinde 2024 yılının ilk 9 ayında müdahale edilmiş olan olay sayısı 2023 yılının ilk 9 ayına oranla yüzde 11'lik bir artışla 762'ye ulaşmış durumdadır. Asayiş olaylarıyla ilgili olarak baktığımız zaman ise mal varlığına karşı işlenmiş olan hırsızlık, dolandırıcılık, yankesicilik, yağma gibi 9 önemli suç kategorisi içerisinde baktığımız zaman geçen senenin ilk 9 ayına oranla yüzde 31'lik bir düşüş olduğunu memnuniyetle görmekteyiz. Aydınlatma oranlarımızda yükselmektedir. Genel asayiş olaylarındaki aydınlatma oranımız yüzde 91'dir" dedi.

Haber-Kamera: Bayram AYHAN/BATMAN,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Ekrem Canalp Kaçakçılık Politika Güvenlik 3-sayfa Asayiş Batman Güncel Eylül Terör

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