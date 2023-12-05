Batman'da Gençlere Mobil Oyun ve Animasyon Eğitimi Veriliyor

Batman'da İl Milli Eğitim Müdürlüğünce hazırlanan 'Dijital Sektörde Ben de Varım' projesi ile mobil oyun ve animasyon eğitimi verilen gençlerin istihdam edilmesi hedefleniyor.

Batman'da İl Milli Eğitim Müdürlüğünce hazırlanan "Dijital Sektörde Ben de Varım" projesi ile mobil oyun ve animasyon eğitimi verilen gençlerin istihdam edilmesi hedefleniyor.

Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) kapsamında kentte, İl Milli Eğitim Müdürlüğünce hazırlanan ve Dicle Kalkınma Ajansı (DİKA) tarafından desteklenen "Dijital Sektörde Ben de Varım" projesi hayata geçirildi.

Proje kapsamında Piri Reis Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde yazılım ve kodlama laboratuvarı ile oyun geliştirme merkezi, TOBB Güzel Sanatlar Lisesinde ise tasarım ve modelleme laboratuvarı, greenbox ve ses kayıt teknolojileri stüdyosu kuruldu.

Sanat ve yazılım alanlarında yetenekli öğrenciler arasından seçilen 100 gence mobil oyun ve animasyon eğitimleri veriliyor.

Projede hedef, gelişen dijital sektöre kalifiye eleman yetiştirmek.

"Türkiye'de ilk ve tek"

Projenin eğitim sorumlusu Nesim Taymur, AA muhabirine, Projede asıl amacın gelişen ve büyüyen dünyada oyun ve animasyon pazarından Batman ve ülkenin elde ettiği payı artırmak olduğunu söyledi.

Proje ile öğrencilere iki ve üç boyutlu tasarım modelleme, animasyon, yeşil perde kullanımı, ses teknolojisi ve yazılım eğitimleri verildiğini belirten Taymur, eğitimlerin sürdüğünü ifade etti.

Sektöre kalifiye eleman yetiştirecek tarzda eğitimler verildiğini vurgulayan Taymur, şunları kaydetti:

"Öğrencilerimiz yazılım ve kodlama eğitimi alarak bunları oyun sektöründe ürüne dönüştürecek. Böylece dijital sektörde öğrencilerimiz de istihdam edilecek. İl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde ve lise düzeyinde oyun animasyon merkezi kurulması bakımından Türkiye'de ilk ve tek olma özelliğine sahip bir proje. Özel sektörde ve üniversitelerde buna benzer merkezler kurulmuş olmakla beraber lise düzeyinde gençlerin sektöre hazırlanması bu proje ile ilk defa hayata geçmiş oluyor."

Proje sürecek

Proje koordinatörü Mehmet Önder Turan da profesyonel firmalardan eğitim aldıklarını ve 40 eğitmen yetiştirdiklerini belirtti.

Projeye katılacak öğrencileri titizlikle seçtiklerini dile getiren Turan, "Çocukların sanata ve bilişime yatkınlığını süzerek Batman genelinde bir araştırma yaptık ve bu öğrencilerimizi tabiri caizse yetenek avına çıkarak belirledik." ifadelerini kullandı.

Turan, projenin 18 aylık süreci kapsadığını ancak sürdürülebilir bir proje olduğu için 18 ay sonra da eğitimlerin devam edeceğini belirtti.

Eğitim alan gençlerden Mustafa Atasoy, resim alanında kendisini geliştirmeye çalıştığını, proje sayesinde resim yeteneğini dijital alana taşıma imkanı bulduğunu söyledi.

Elif Irmak Yelken de gelecekte konsept tasarımcısı olmak istediğini anlatarak, projenin bu hayalini gerçekleştirmek için kendisine imkan sağladığını ifade etti.