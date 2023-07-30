Batman'da Genç Kurşun Yağmuruna Tutuldu

Batman'da 22 yaşındaki genç, cadde ortasında kurşun yağmuruna tutuldu. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan genç, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis, saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

Batman'da 22 yaşındaki genç, cadde ortasında kurşun yağmuruna tutuldu. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan genç, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Alınan bilgilere göre, Gülistan Caddesi'nde 22 yaşındaki F.U., henüz belirlenemeyen bir nedenle cadde ortasında silahlı saldırıya uğradı. Kurşunların hedefi olan F.U., ağır yaralandı. Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Vücuduna 6 kurşun isabet eden F.U., ilk müdahalesinin ardından Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Hastaneye kaldırılan genç tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis, saldırganı yakalamak için çalışma başlattı. - BATMAN