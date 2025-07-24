Batman'da Genç Kızlar Arasında Kavga

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Batman'da 4 genç kız arasında çıkan kavga, çevredekilerin müdahalesiyle sona erdi. O anlar cep telefonu kameralarına yansıdı.

BATMAN'da 4 genç kızın kavgası, çevredekilerin araya girmesiyle sonlandırıldı. O anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, merkez Çarşı Mahallesi Gülistan Caddesi girişinde meydana geldi. Henüz bilinmeyen nedenle aralarında tartışma çıkan genç kızlar, kısa süre sonra birbirine saldırdı. Cep telefonu kamerasıyla kaydedilen görüntülerde, 2 genç kızın 1 kişiyi tuttuğu, diğerinin ise tekme ve yumruk attığı anlar yer aldı. Bir süre sonra çevredekilerin müdahalesiyle kavga sonlandırıldı.

Haber ve Kamera: Bayram AYHAN/ Batman,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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