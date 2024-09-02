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Batman'da Genç Kızın Telefonu Kapkaç Yoluyla Çalındı

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Batman'da bir genç kızın elindeki telefonu çalan 2 kapkaççı yakalandı. Olay güvenlik kamerasına yansıdı.

BATMAN'da arkadaşıyla birlikte yürüyen genç kızın elindeki telefonu çalan 2 kapkaççı yakalanıp, tutuklandı. Kapkaç anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 31 Ağustos'ta Şafak Mahallesi'nde meydana geldi. Arkadaşıyla beraber kaldırımda yürüyen genç kızın elinde bulunan telefon, kapkaç yoluyla çalındı. Şikayet üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, M.A.D. ve E.T. isimli 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Kapkaç anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde bir şüphelinin telefonu alarak kaçtığı, diğerinin ise onu motosiklete alıp götürdüğü görüldü. Telefonu çalınan genç kızın ve arkadaşının şüphelilerin peşlerinden koştuğu ancak yetişemedikleri de kameraya yansıdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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